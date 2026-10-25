Двое подозреваемых в убийстве во время массовой драки арестованы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В Баку вынесено судебное решение в отношении двоих подозреваемых в убийстве Джейхуна Мирагаева в ходе массовой драки в Баку, а также в создании преступного объединения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Real TV, суд избрал Эмину Рагимову и Эльмару Джафарову меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Допросы других лиц, проходящих по делу в качестве подозреваемых, продолжаются.

17:07

В суд доставлены подозреваемые в убийстве Джейхуна Мирагаева в ходе массовой драки в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Real TV, среди них также находится Ахмед — сын депутата Арзухана Ализаде.

Отмечается, что в настоящее время у подозреваемых берутся показания.