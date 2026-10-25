Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку

Сборная Азербайджана по футболу одержала очередную победу на проходящих в Баку чемпионате мира U-15 и фестивале.

Как сообщает 1news.az, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова встретилась со сборной Андорры.

Матч, состоявшийся в Говсанском спортивном комплексе, завершился победой азербайджанской команды со счетом 1:0.

Сегодня сборная Азербайджана проведет следующий матч против Австралии. Начало встречи — в 19:30.

Напомним, что в первом матче турнира азербайджанская команда разгромила сборную Тимора-Лешти со счетом 6:0. 26 октября национальная команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15.

В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации — члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч турнира состоится в Бакинском кристальном зале.