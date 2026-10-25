Министр обороны Британии заявил о подготовке к войне через 1 000 дней

Великобритания должна быть готовой к войне через 1 000 дней.

Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом в статье для газеты The Daily Telegraph написал министр обороны Соединенного Королевства Уэз Стритинг, не поясняя, с кем он собирается воевать.

«Желание наших противников причинить нам вред — это не новость. Но их возможности изменились. К 2030 году мощь их сил и военной экономики может позволить им пойти в атаку. Таким образом, у нас есть чуть более 1 000 дней, чтобы завершить нашу миссию: быть готовым сражаться и побеждать вместе с союзниками», — отметил глава военного ведомства.

Стритинг указал, что конкуренты Великобритании «модернизируются с головокружительной скоростью».

«Нам необходимо укрепить свои союзы, особенно с НАТО и Соединенными Штатами. Жизненно важно, чтобы мы восстановили нашу промышленную базу, чтобы мы могли превзойти наших противников как в сфере инноваций, так и в сфере производства», — добавил он.