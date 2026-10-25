В Баку прошла акция в поддержку юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО

В Баку организована акция в поддержку команд Канаки — Новой Каледонии и Французской Полинезии (Маохи Нуи — Таити), участвующих в чемпионате мира FIFA U-15 и фестивале.

Как сообщает 1news.az, болельщики из Новой Каледонии и Французской Полинезии собрались перед Деревней атлетов, чтобы поприветствовать юных футболистов, отправлявшихся на соревнования.

В ходе акции особое внимание было уделено солидарности народов Тихоокеанского региона и важности участия молодых спортсменов в международных соревнованиях в качестве представителей своих народов.

Отметим, что чемпионат мира U-15 и фестиваль проходят с 24 по 30 октября в Говсанском спортивном комплексе.

В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации — члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата запланировано около 1 000 матчей.

Сборная Азербайджана сегодня встретится с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Оба матча пройдут на поле 10А Говсанского спортивного комплекса.

26 октября национальная команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также состоятся на поле 10А.