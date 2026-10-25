Александар Вучич проголосовал на досрочных парламентских выборах в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич принял участие в голосовании на досрочных парламентских выборах в стране.

Как сообщает 1news.az, Александар Вучич, возглавляющий избирательный список «Александар Вучич — Объединенная Сербия», сегодня утром прибыл на избирательный участок в Новом Белграде.

Вучич пришел на участок вместе с супругой Тамарой Вучич. Он встал в очередь вместе с другими гражданами и проголосовал.

Отметим, что наблюдатели и представители СМИ внимательно следят за ходом избирательного процесса по всей стране.