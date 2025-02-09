В ООН назвали незаконным план Трампа по расселению сектора Газа

План президента США Дональда Трампа по расселению палестинцев, проживающих в секторе Газа, нарушает международное право.

Такое мнение выразила председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй.

"Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права <...>. Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равносильно этнической чистке", - заявила она в интервью европейскому изданию Politico. По оценкам Пиллэй, не существует "ни одного законного способа" осуществления идеи Трампа по переселению палестинцев из анклава и передаче его во владение США.

4 февраля президент США на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Президент высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Трамп указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Источник: ТАСС