Эрдоган: Израиль должен найти $100 млрд для восстановления Газы

Израиль несет ответственность за геноцид и разрушения в секторе Газа, которые оцениваются в $100 млрд, и должен найти источник для компенсации ущерба.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Масштаб разрушений в Газе оценивается в $100 млрд. Израиль и правительство [Биньямина] Нетаньяху несут ответственность за это. Израильские власти должны сначала заплатить за разрушения, а затем начать процесс восстановления Газы. Нетаньяху, вместо того чтобы искать места для жителей Газы, которых он не смог выселить с их земель, должен изыскивать ресурсы для покрытия ущерба в $100 млрд, который он нанес Газе», - сказал турецкий лидер в столице Малайзии Куала-Лумпуре, куда он прибыл с официальным визитом.

Источник: ТАСС