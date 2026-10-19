По факту гибели солдата ГПС в Шамкире арестованы двое военнослужащих

По делу о гибели солдата Орхана Шабанова, скончавшегося от огнестрельного ранения в Шамкирском районе, арестованы два человека.

Как стало известно Oxu.Az, в связи с инцидентом были задержаны и переданы следствию двое военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС). По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, уроженец Лянкярана солдат Орхан Шабанов, отслуживший 1 год и 3 месяца, скончался 13 октября от огнестрельного ранения, полученного в воинской части.

14 октября он был похоронен на кладбище города Лянкяран.