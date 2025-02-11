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В российских банках вдвое снизились запасы золота

Алла Зейдуллаева14:00 - Сегодня
В российских банках вдвое снизились запасы золота

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года резко сократились и на 1 января 2025 года в кредитных организациях, с учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату, хранилось 38,1 тонн золота.

Это вдвое меньше, чем в 2023 году, когда был достигнут трехлетний минимум, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

Как пишет издание, на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд рублей. Кроме того, объем золота на 1 января стал самым низким с июля 2022 года. По данным ЦБ, за 2024 год в денежном выражении остатки на счетах учета драгоценных металлов уменьшились на 23,6%. В пересчете на физическое золото снижение составило 46,4%, или более 33 тонн.

РБК отмечает, что в последний раз такое резкое снижение наблюдалось в 2020 году, когда на фоне кризиса и пандемии объем драгоценных металлов в российских банках в пересчете на золото уменьшился на 34,5 тонн.

Источник: ТАСС

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