ЦИК утвердил протокол о результатах муниципальных выборов - ОБНОВЛЕНО
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила протокол о результатах муниципальных выборов.
Как сообщает Report, данный вопрос обсужден на сегодняшнем заседании ЦИК.
На встрече предоставлена общая информация о результатах выборов. Отмечено, что окончательная явка избирателей на муниципальных выборах составила 31,42%. В результате муниципальных выборов полностью сформирован 681 муниципалитет, избрано 8 039 членов муниципалитетов.
Результаты выборов в Лянкяранском сельском избирательном округе № 78 (муниципалитет Шурук), Огуз-Габала-Шекинском избирательном округе № 117 (муниципалитет Падар) и Имишлинском избирательном округе № 81 (муниципалитет Беджиравана) признаны недействительными. Состав муниципалитета Гегели по Агсуинскому избирательному округу № 90 окончательно не сформирован.
Далее был принят и подписан членами комиссии итоговый протокол муниципальных выборов.
17:12
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги муниципальных выборов в Азербайджане.
681 муниципалитет сформирован в полном составе, один - в неполном.
Напомним, в муниципальных выборах 29 января участвовали 16 092 кандидата, претендовавшие на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.
Голосование проходило в 118 избирательных округах, где действовали 5 846 участков. Правом голоса воспользовались 1 млн 874 тыс. 810 избирателей, а явка составила 31,45%.