ЦИК утвердил протокол о результатах муниципальных выборов - ОБНОВЛЕНО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила протокол о результатах муниципальных выборов.

Как сообщает Report, данный вопрос обсужден на сегодняшнем заседании ЦИК.

На встрече предоставлена ​​общая информация о результатах выборов. Отмечено, что окончательная явка избирателей на муниципальных выборах составила 31,42%. В результате муниципальных выборов полностью сформирован 681 муниципалитет, избрано 8 039 членов муниципалитетов.

Результаты выборов в Лянкяранском сельском избирательном округе № 78 (муниципалитет Шурук), Огуз-Габала-Шекинском избирательном округе № 117 (муниципалитет Падар) и Имишлинском избирательном округе № 81 (муниципалитет Беджиравана) признаны недействительными. Состав муниципалитета Гегели по Агсуинскому избирательному округу № 90 окончательно не сформирован.

Далее был принят и подписан членами комиссии итоговый протокол муниципальных выборов.

17:12

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги муниципальных выборов в Азербайджане.

681 муниципалитет сформирован в полном составе, один - в неполном.

Напомним, в муниципальных выборах 29 января участвовали 16 092 кандидата, претендовавшие на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

Голосование проходило в 118 избирательных округах, где действовали 5 846 участков. Правом голоса воспользовались 1 млн 874 тыс. 810 избирателей, а явка составила 31,45%.