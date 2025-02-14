Бакинский славянский университет захватил общественную парковку - ЗАЯВЛЕНИЕ AYNA - ФОТО - ВИДЕО

Принадлежащий «Azparking» и расположенный перед Бакинским славянским университетом участок, предназначенный для парковки автомобилей, занят вышеуказанным учебным заведением.

В связи с этим в 1news.az обратился читатель.

Сообщается, что, несмотря на то, что место для парковки автомобилей, расположенное на обочине дороги по адресу ул. Сулеймана Рустама, 33, открыто для общественного пользования, сотрудники вуза создают искусственные препятствия для парковки там других транспортных средств. Это создает трудности для движения транспорта, затрудняя в то же время водителям поиск альтернативного места для парковки. Подобная ситуация при и без того ограниченном количестве парковочных мест в центре города вызывает законное недовольство граждан.

Вызывает вопрос, какие меры принимаются по поводу незаконного занятия парковочных мест?

В беседе с корреспондентом 1news.az пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджев заявил, что искусственное ограничение различными способами мест, предусмотренных для парковки транспортных средств на обочинах автомагистралей, запрещено законом.

"Мы регулярно принимаем меры контроля для предотвращения подобных противоправных действий", - добавил Т.Оруджев.