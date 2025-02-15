Зеленский не согласился передать США права на 50% ископаемых Украины - СМИ

Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам право на 50% запасов украинских полезных ископаемых.

Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин в X.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее", - заявил журналист.