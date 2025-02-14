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В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории - ФОТО

First News Media18:55 - Сегодня
В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории - ФОТО

Государственное агентство по туризму совместно с Государственным рекламным агентством приступает к мониторингу рекламных щитов на отелях и негостиничных местах размещений в регионах.

Как говорится в сообщении Госагентство по туризму, соглашение достигнуто на встрече с участием руководства обоих учреждений.

На начальном этапе мониторинг будет проводиться в более чем 160 объектах в городах Гянджа, Гёйгёль, Шеки, Габала, Евлах, Мингячевир и Ханкенди.

На встрече отмечено, что ряд отелей в регионах реализует услуги, не имея соответствующего сертификата, а ряд мест размещения, не соответствующих требованиям Закона "О туризме", нарушают права потребителей, используя наименование "отель".

По результатам обсуждений принято решение о запрете на размещение наружной рекламы отелей и негостиничных мест размещений, в которых неправильно указана звездная категория. Для получения разрешения на размещение наружной рекламы владельцы отелей должны предоставить в Государственное рекламное агентство сертификаты о звездной категории.

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