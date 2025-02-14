Британский журнал посвятил материал азербайджанскому келагаи - ФОТО

В 222-ом выпуске британского журнала Hali, являющегося ведущим мировым специализированным изданием, опубликован материал Heads Held High, в котором рассказывается о том, как платок стал символом идентичности азербайджанского народа и как традиция обновлялась в эпоху перемен. Автором обширного материала является Пол Майкл Тейлор - антрополог-исследователь из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, директор программы по истории культуры Азии данного музея и куратор отдела этнологии Азии, Европы и Ближнего Востока.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материале подчеркивается, что «азербайджанский келагаи (женский шелковый головной платок) уже давно является одним из самых популярных элементов традиционной азербайджанской одежды и важным символом национальной идентичности Азербайджана. В 2014 году он был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО».

Об этих тканях, их производстве и символике на английском языке доступно очень мало информации. Потому практически детальный разбор производства традиционного азербайджанского платка в одном из видных специализированных мировых научных изданий от автора и редактора многочисленных книг и научных статей по этнографии, этнобиологии, лингвистической антропологии, искусству и материальной культуре Азии; куратора двадцати одной музейной выставки (включая пять виртуальных выставок); и консультанта-антрополога по этнографическим фильмам Пола Майкла Тейлора в очередной раз можно считать одной из важных побед в области пропаганды изобразительного искусства азербайджанской культуры. Исторические образцы которой можно найти в крупнейших музеях и коллекциях как в стране происхождения, так и за ее пределами.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова отметила, что внимание к азербайджанскому народно-прикладному традиционному искусству со стороны такого крупного и уважаемого печатного издания не только приятно, но и еще раз подтверждает, что наше искусство есть неотъемлемая часть мирового искусства.

«Азербайджан по праву гордится богатством своей культуры. Будучи частью древнего торгового «Шелкового пути», он стал важным центром шелкоткачества ко времени визита Марко Поло в XIII веке, что отражено в опубликованном материале. Считаю важным отметить, что его автор Пол Майкл Тейлор неоднократно бывал в Азербайджане, считая обязательным на месте изучить тонкости, связанные с изготовлением келагаи. Помимо того, по его просьбе с нашей стороны была отправлена литература по этой теме. Могу сказать, что Пол – человек влюбленный в Азербайджан. Подтверждением этому и стала публикация в журнале Hali, который имеет весомую репутацию, сравнимую, с самыми важными премиями, что вновь и вновь дает нам повод для гордости», - подчеркнула Амина Меликова.

Ссылаясь на книгу «Kəlağayi sənəti / Искусство келагаи», вышедшую в 2018 году, Пол Майкл Тейлор в статье приводит выводы директора Азербайджанского национального музея ковра, доктора философии в области искусствоведения Амины Меликовой.

Затрагивая тонкие нюансы связи келагаи с местом их изготовления, автор подчеркивает, что «орнамент и выбор цвета, даже способ складывания готового шарфа – все это имеет значение». Также в статье автор считает отметить, что «важность келагаи для азербайджанской идентичности можно увидеть в изобразительном искусстве страны».

Автор статьи говорит о том, что с обретением независимости Азербайджан стал на путь возрождения и развития традиционных искусств, и в частности, искусство производства келагаи стало одним из ведущих направлений в этой деятельности, привлекая молодых художников широкими возможностями воплощения новаторских идей. Примером автор приводит творчество азербайджанского художника Фархада Фарзали. Посещение мастерских Баскала подтолкнуло Фархада Фарзали на создание серии картин, посвященных келагаи, которые были представлены на фестивале исламского искусства в Шардже, в ОАЭ, в 2014 году. В журнале приводится работа художника, выбранная самим автором материала, чей сюжет вдохновлен одним из многих узоров келагаи, повторяющий определенный мотив «цветка граната».

Таким образом в статье прослеживается связь времен через прославление узоров и процесса изготовления в современных видах изобразительного искусства Азербайджана, что является еще одной трансформацией исторического текстиля келагаи в стране.

Журнал Hali выходит в Лондоне с 1978 года. В издании публикуются исследования специалистов и мнения экспертов, статьи, посвященные новшествам в сфере ковроткачества и т.д.