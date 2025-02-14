 Азербайджанский парламентарий выступил на парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджанский парламентарий выступил на парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
Азербайджанский парламентарий выступил на парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН - ФОТО

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов выступил на парламентских слушаниях на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика", проведенных в штаб-квартире ООН при совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Trend, депутат отметил, что в Милли Меджлисе Азербайджана было принято много новых законов, связанных с совершенствованием Налогового кодекса.

"В результате количество налоговых льгот и освобождений увеличилось, и сегодня существует более 100 льгот и освобождений. В 2024 году 42 процента доходов государственного бюджета пришлось на поступления по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики. Обеспечение национального экономического развития и формирование конкурентоспособной экономики являются основными направлениями налоговой политики", - сказал он.

С.Мамедов отметил, что важную роль в налоговых реформах играет поддержка соответствующих структур государства. Он отметил, что принятые парламентами законы должны отвечать духу общей политики страны.

"В связи с этим могу сказать, что постоянная поддержка, оказываемая Президентом Азербайджана, оказала важное влияние на подготовку успешного налогового законодательства", - сказал он.

Депутат отметил, что парламенты играют важную роль в укреплении налоговых систем и обеспечении устойчивой мобилизации внутренних ресурсов. Он подчеркнул, что посредством законодательных реформ возможно определение более справедливой налоговой политики и совершенствование механизмов ее реализации.

Отметим, что вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов находятся с визитом в Нью-Йорке для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.

Депутаты Милли Меджлиса также принимают участие в парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН по совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика".

На слушаниях, в которых приняли участие около 300 участников, в том числе парламентарии, консультанты и эксперты из более чем 60 стран, были подробно рассмотрены способы возобновления работы повестки дня в области Устойчивого развития-2030, состоялся обмен мнениями о роли парламентов в этой области. Слушания завершатся сегодня.

Поделиться:
269

Актуально

Общество

Продолжается судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми ...

Мнение

Славное начало и бесславный конец

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа

Общество

Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги муниципальных выборов - ...

Политика

Глава МИД Азербайджан обсудил с израильским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО

Азербайджанский парламентарий выступил на парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН - ФОТО

Состоялась рабочая встреча в рамках Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

Община призвала международные организации оказать давление на Армению для защиты азербайджанских памятников

Военные моряки Азербайджанской армии участвуют в многонациональных учениях и диалоге «AMAN-25» - ФОТО

Посол: В Армении в мечети Тепебаши туристам предлагают спиртные напитки - ВИДЕО

Последние новости

Вице-президент США: самая большая угроза для Европы находится в ней самой

Сегодня, 22:20

Глава МИД Азербайджан обсудил с израильским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО

Сегодня, 22:00

На судебном процессе раскрыты факты использования армянами наемников в ходе агрессивной войны

Сегодня, 21:50

Продолжается судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в тяжких преступлениях - ФОТО

Сегодня, 21:40

На рынке Яшил-базар китайскую икру продавали под видом местной - ФОТО

Сегодня, 21:20

Трамп повесил свое тюремное фото в Белом доме - ФОТО

Сегодня, 21:00

Азербайджанский парламентарий выступил на парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН - ФОТО

Сегодня, 20:40

Славное начало и бесславный конец

Сегодня, 20:20

Ректор Университета Хазар подала в отставку

Сегодня, 20:00

Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа

Сегодня, 19:45

Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги муниципальных выборов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

На избирательных участках, где были выявлены нарушения закона, результаты голосования аннулированы

Сегодня, 19:15

В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории - ФОТО

Сегодня, 18:55

Бакинский славянский университет захватил общественную парковку - ЗАЯВЛЕНИЕ AYNA - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:40

Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии

Сегодня, 18:20

Состоялась рабочая встреча в рамках Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:05

​​​​​​​Ажда Пеккан оказалась в центре скандального судебного разбирательства

Сегодня, 17:56

ВОЗ о риске распространения оспы обезьян в Азербайджане

Сегодня, 17:43

Мошенничество на 70 тысяч манатов в Баку: Подозреваемая задержана

Сегодня, 17:41

Алсу показала «скромный» азербайджанский завтрак трехмиллионной аудитории в Instagram – ВИДЕО

Сегодня, 17:38
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31