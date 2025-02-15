Еще два азербайджанских тхэквондиста завоевали золотые медали на турнире в Турции - ФОТО

Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще пять медалей на международном турнире Turkish Open категории G-2 в Анталье.

Как сообщает Report, в соревнованиях юношей Мехди Будаглы (45 кг) и Зия Гасанлы (63 кг) завоевали золото, Фуад Магеррамли (59 кг) - серебро, а Юнис Гусейнов (73 кг) и Аллахверди Мамедов (+78 кг) - бронзовые медали.

Напомним, что первую золотую медаль в копилку сборной добавила накануне Хумай Дадашова (46 кг).