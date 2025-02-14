Вице-президент США: самая большая угроза для Европы находится в ней самой

Россия или Китай не являются самой большой угрозой для Европы, главная угроза находится внутри ее самой.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он указал на то, что главную опасность для континента представляют не Москва или Пекин, а отход от принципов демократии.

"Беспокоиться надо об угрозе изнутри", – сказал Вэнс.

Он указал на многочисленные факты нарушения в Европе принципов демократии, напомнив, в частности, отмену результатов президентских выборов в Румынии. По словам вице-президента, в США б