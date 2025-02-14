Славное начало и бесславный конец

Деструктивная политика всемирно известного Агентства США по международному развитию, известного под аббревиатурой USAID, завершилась с позором. Детище 35-го американского президента Джона Кеннеди, созданное для борьбы против СССР с помощью «мягкой силы», издает предсмертные вздохи.

Радикальное решение Дональда Трампа о закрытии USAID, приостановке международной помощи, а затем и разоблачение деятельности данного агентства Илоном Маском в социальной сети X привели к коллапсу в международной политике. USAID никогда не было агентством по борьбе с природными катаклизмами или фондом помощи бедным. У данной структуры всегда была четкая цель – установление лояльных режимов в ключевых для США странах.

Учитывая разросшуюся роль США на нашей с вами планете, ключевыми для Белого дома были все страны: и признанные, и непризнанные. Издержки глобального лидерства заключаются в том, что в какой-то момент страна-гигант начинает идти на уступки, на которые не должна была идти изначально. Именно так и вышло, что USAID перестало служить своим основным целям, а стало инструментом полулегального шпионажа.

Работа известной «либеральной» машины не обошла стороной и Азербайджан. С началом обретения независимости в страну внедрились различные НПО под видом «поддержки демократии». Первым из них, конечно же, в 1992 году стало Агентство по международному развитию. Данный фонд на протяжении многих лет создавал рычаги давления на официальный Баку и вел свою «деятельность», спонсируя различные «безобидные» программы. Сфера журналистики и массмедиа также входила в зону интересов USAID и Госдепа США, поэтому вплоть до заморозки данного агентства в Азербайджане оставались СМИ, которые так или иначе получали иностранную помощь.

Sputnik, BBC, Turan…

Февраль 2025 года оказался богат на события: согласно источникам, агентства Sputnik и BBC Azərbaycanca столкнулись с ответной реакцией азербайджанского МИДа. На протяжении многих лет эти медиа-структуры выполняли роль дискредитаторов, продвигая интересы тех или иных стран. Теперь же они вынуждены, согласно законным требованиям, сохранять в Азербайджане лишь одного корреспондента, так как Государственное телеграфное агентство Азербайджана в этих странах также имеет только по одному журналисту.

Не менее интересным является и тот факт, что в эти же дни азербайджанское информационное агентство Turan заявило о приостановке своей деятельности. Его небезызвестный директор Мехман Алиев опубликовал соответствующее обращение от имени коллектива и отметил, что закрытие связано «с финансовыми трудностями».

Даже вышеупомянутое заявление наводит на мысль, что закрытие агентства напрямую касается событий, происходящих за океаном. До 2010 года Turan, не публиковавшее рекламные материалы и пресс-релизы коммерческих компаний, поддерживалось различными фондами. Американский Национальный фонд демократии, немецкие «Фонд имени Конрада Аденауэра» и «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов», а также различные структуры, аффилированные с Джорджем Соросом, выделяли гранты для поддержания «независимого СМИ в Азербайджане». Немаловажную роль в этом вопросе играло и посольство Норвегии в Азербайджане.

В 2003 году посол Норвегии в Азербайджане Стейнар Гил, забыв о своей дипломатической миссии, поддержал маргинальную оппозицию. События того года стали поворотным моментом в отношениях двух стран. Многолетняя прохлада между Баку и Осло была как раз связана с тем, что норвежское посольство в Азербайджане выполняло роль не дипломатической миссии, а антиправительственной структуры.

2010-й год

После ужесточения в 2010 году правил в отношении иностранных грантов в Азербайджане такие медиа-структуры начали испытывать проблему «прозрачности». Но выход нашелся, правда, не для всех. Многие СМИ, которые получали финансирование в обмен на распространение антигосударственных тезисов внутри Азербайджана, периодически завозили наличные деньги нелегальным способом.

Что же касается агентства Turan, то оно пошло по другому пути. Начиная с 2010-х годов агентство продавало платную подписку сотрудникам различных дипломатических корпусов, работающих в Азербайджане. Стоимость подписки, по разным оценкам, составляла около 1000 американских долларов. Такие «пожертвования» со стороны посольств западных стран помогали агентству продолжать свою деятельность вплоть до 2025 года.

Арест Мехмана Алиева

В 2017 году бессменный главред агентства Мехман Алиев даже был арестован после проверки Министерства налогов Азербайджана. Следствие выяснило, что он вел учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия с нарушением закона: злоупотребляя служебными полномочиями и выполняя функции, предусмотренные предпринимательской деятельностью, он нарушил требования закона «О грантах».

Кроме того, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью в период с 2010 по 2014 годы, он получил крупную прибыль – 148 310 манатов по незарегистрированным государством грантовым проектам, а также уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль на сумму 60 080 манатов путем внесения ложных сведений в представленные налоговые декларации за 2010–2016 годы. Однако тогда Ясамальский районный суд изменил меру пресечения в отношении директора Turan, заменив арест на «подписку о невыезде».

Turan – каким он был

Впрочем, со временем Turan перестало быть исключительно информагентством, занимающимся журналистикой. В преддверии президентских выборов в Азербайджане 2013 года структура и её главный редактор активно участвовали в штабе так называемого Национального совета. Однако ни фигура ныне покойного Рустама Ибрагимбекова, ни новаторские антиправительственные идеи Нацсовета не вызвали симпатий в азербайджанском обществе.

Зато те события прекрасно показали истинное лицо тех, кто «за гранты и родину продаст». Не случайно в 2017 году, после ареста Мехмана Алиева, почти все правозащитные организации, официальные лица международных организаций, США и западных стран оказали беспрецедентное давление на Азербайджан с требованием освободить важного для них человека.

А сегодня события закрутились-завертелись так, что казавшийся глыбой «либерализма» Turan опечатал двери всего лишь по одному решению Дональда Трампа. Вот что творит с людьми американская «демократия».

У каждой истории есть начало и конец. Но некоторые из них имеют славное начало и бесславный конец…

Автор : Мурад Ахундов