 Славное начало и бесславный конец | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Славное начало и бесславный конец

First News Media20:20 - Сегодня
Славное начало и бесславный конец

Деструктивная политика всемирно известного Агентства США по международному развитию, известного под аббревиатурой USAID, завершилась с позором. Детище 35-го американского президента Джона Кеннеди, созданное для борьбы против СССР с помощью «мягкой силы», издает предсмертные вздохи.

Радикальное решение Дональда Трампа о закрытии USAID, приостановке международной помощи, а затем и разоблачение деятельности данного агентства Илоном Маском в социальной сети X привели к коллапсу в международной политике. USAID никогда не было агентством по борьбе с природными катаклизмами или фондом помощи бедным. У данной структуры всегда была четкая цель – установление лояльных режимов в ключевых для США странах.

Учитывая разросшуюся роль США на нашей с вами планете, ключевыми для Белого дома были все страны: и признанные, и непризнанные. Издержки глобального лидерства заключаются в том, что в какой-то момент страна-гигант начинает идти на уступки, на которые не должна была идти изначально. Именно так и вышло, что USAID перестало служить своим основным целям, а стало инструментом полулегального шпионажа.

Работа известной «либеральной» машины не обошла стороной и Азербайджан. С началом обретения независимости в страну внедрились различные НПО под видом «поддержки демократии». Первым из них, конечно же, в 1992 году стало Агентство по международному развитию. Данный фонд на протяжении многих лет создавал рычаги давления на официальный Баку и вел свою «деятельность», спонсируя различные «безобидные» программы. Сфера журналистики и массмедиа также входила в зону интересов USAID и Госдепа США, поэтому вплоть до заморозки данного агентства в Азербайджане оставались СМИ, которые так или иначе получали иностранную помощь.

Sputnik, BBC, Turan…

Февраль 2025 года оказался богат на события: согласно источникам, агентства Sputnik и BBC Azərbaycanca столкнулись с ответной реакцией азербайджанского МИДа. На протяжении многих лет эти медиа-структуры выполняли роль дискредитаторов, продвигая интересы тех или иных стран. Теперь же они вынуждены, согласно законным требованиям, сохранять в Азербайджане лишь одного корреспондента, так как Государственное телеграфное агентство Азербайджана в этих странах также имеет только по одному журналисту.

Не менее интересным является и тот факт, что в эти же дни азербайджанское информационное агентство Turan заявило о приостановке своей деятельности. Его небезызвестный директор Мехман Алиев опубликовал соответствующее обращение от имени коллектива и отметил, что закрытие связано «с финансовыми трудностями».

Даже вышеупомянутое заявление наводит на мысль, что закрытие агентства напрямую касается событий, происходящих за океаном. До 2010 года Turan, не публиковавшее рекламные материалы и пресс-релизы коммерческих компаний, поддерживалось различными фондами. Американский Национальный фонд демократии, немецкие «Фонд имени Конрада Аденауэра» и «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов», а также различные структуры, аффилированные с Джорджем Соросом, выделяли гранты для поддержания «независимого СМИ в Азербайджане». Немаловажную роль в этом вопросе играло и посольство Норвегии в Азербайджане.

В 2003 году посол Норвегии в Азербайджане Стейнар Гил, забыв о своей дипломатической миссии, поддержал маргинальную оппозицию. События того года стали поворотным моментом в отношениях двух стран. Многолетняя прохлада между Баку и Осло была как раз связана с тем, что норвежское посольство в Азербайджане выполняло роль не дипломатической миссии, а антиправительственной структуры.

2010-й год

После ужесточения в 2010 году правил в отношении иностранных грантов в Азербайджане такие медиа-структуры начали испытывать проблему «прозрачности». Но выход нашелся, правда, не для всех. Многие СМИ, которые получали финансирование в обмен на распространение антигосударственных тезисов внутри Азербайджана, периодически завозили наличные деньги нелегальным способом.

Что же касается агентства Turan, то оно пошло по другому пути. Начиная с 2010-х годов агентство продавало платную подписку сотрудникам различных дипломатических корпусов, работающих в Азербайджане. Стоимость подписки, по разным оценкам, составляла около 1000 американских долларов. Такие «пожертвования» со стороны посольств западных стран помогали агентству продолжать свою деятельность вплоть до 2025 года.

Арест Мехмана Алиева

В 2017 году бессменный главред агентства Мехман Алиев даже был арестован после проверки Министерства налогов Азербайджана. Следствие выяснило, что он вел учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия с нарушением закона: злоупотребляя служебными полномочиями и выполняя функции, предусмотренные предпринимательской деятельностью, он нарушил требования закона «О грантах».

Кроме того, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью в период с 2010 по 2014 годы, он получил крупную прибыль – 148 310 манатов по незарегистрированным государством грантовым проектам, а также уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль на сумму 60 080 манатов путем внесения ложных сведений в представленные налоговые декларации за 2010–2016 годы. Однако тогда Ясамальский районный суд изменил меру пресечения в отношении директора Turan, заменив арест на «подписку о невыезде».

Turan – каким он был

Впрочем, со временем Turan перестало быть исключительно информагентством, занимающимся журналистикой. В преддверии президентских выборов в Азербайджане 2013 года структура и её главный редактор активно участвовали в штабе так называемого Национального совета. Однако ни фигура ныне покойного Рустама Ибрагимбекова, ни новаторские антиправительственные идеи Нацсовета не вызвали симпатий в азербайджанском обществе.

Зато те события прекрасно показали истинное лицо тех, кто «за гранты и родину продаст». Не случайно в 2017 году, после ареста Мехмана Алиева, почти все правозащитные организации, официальные лица международных организаций, США и западных стран оказали беспрецедентное давление на Азербайджан с требованием освободить важного для них человека.

А сегодня события закрутились-завертелись так, что казавшийся глыбой «либерализма» Turan опечатал двери всего лишь по одному решению Дональда Трампа. Вот что творит с людьми американская «демократия».

У каждой истории есть начало и конец. Но некоторые из них имеют славное начало и бесславный конец…

Автор : Мурад Ахундов

Поделиться:
395

Актуально

Общество

Продолжается судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми ...

Мнение

Славное начало и бесславный конец

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа

Общество

Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги муниципальных выборов - ...

Мнение

Славное начало и бесславный конец

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

Наркотики, терроризм, «цветные революции»: На что USAID тратил деньги американских налогоплательщиков

Ильгар Велизаде: Реваншизм в Армении - угроза, которую не замечает международное сообщество

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Славное начало и бесславный конец

Повестка Президента: Ильхам Алиев о достижениях и политике Азербайджана, Трампе и многополярном мире

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

Ильгар Велизаде: Реваншизм в Армении - угроза, которую не замечает международное сообщество

Последние новости

Вице-президент США: самая большая угроза для Европы находится в ней самой

Сегодня, 22:20

Глава МИД Азербайджан обсудил с израильским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО

Сегодня, 22:00

На судебном процессе раскрыты факты использования армянами наемников в ходе агрессивной войны

Сегодня, 21:50

Продолжается судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в тяжких преступлениях - ФОТО

Сегодня, 21:40

На рынке Яшил-базар китайскую икру продавали под видом местной - ФОТО

Сегодня, 21:20

Трамп повесил свое тюремное фото в Белом доме - ФОТО

Сегодня, 21:00

Азербайджанский парламентарий выступил на парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН - ФОТО

Сегодня, 20:40

Славное начало и бесславный конец

Сегодня, 20:20

Ректор Университета Хазар подала в отставку

Сегодня, 20:00

Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа

Сегодня, 19:45

Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги муниципальных выборов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

На избирательных участках, где были выявлены нарушения закона, результаты голосования аннулированы

Сегодня, 19:15

В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории - ФОТО

Сегодня, 18:55

Бакинский славянский университет захватил общественную парковку - ЗАЯВЛЕНИЕ AYNA - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:40

Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии

Сегодня, 18:20

Состоялась рабочая встреча в рамках Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:05

​​​​​​​Ажда Пеккан оказалась в центре скандального судебного разбирательства

Сегодня, 17:56

ВОЗ о риске распространения оспы обезьян в Азербайджане

Сегодня, 17:43

Мошенничество на 70 тысяч манатов в Баку: Подозреваемая задержана

Сегодня, 17:41

Алсу показала «скромный» азербайджанский завтрак трехмиллионной аудитории в Instagram – ВИДЕО

Сегодня, 17:38
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31