Трамп повесил свое тюремное фото в Белом доме - ФОТО

Президент США Дональд Трамп повесил свое тюремное фото, сделанное в 2023 году при аресте в тюрьме штата Джорджия, в Овальном кабинете Белого дома.

Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Фотография президента Дональда Трампа, одна из самых скандальных фотографий президента, ставшая символом неповиновения для него самого и его сторонников, теперь с гордостью висит в коридоре возле Овального кабинета», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что впервые фото арестованного американского лидера было замечено недавно в ходе переговоров Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.