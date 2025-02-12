Гусейн Хагвердиев: «Я бы совершенно иначе создал памятник Муслиму Магомаеву»

Народный художник Гусейн Хагвердиев в интервью Report.az заявил о том, что он бы совершенно иначе создал памятник Муслиму Магомаеву в Приморском национальном парке.

По словам художника, подобные памятники были характерны для 1970-80-х годов: «Сейчас следует создавать памятники другого уровня, в другом понимании, более современные, более инновационные».

Гусейн Хагвердиев также подчеркнул, что в Азербайджане следует проводить больше конкурсов среди скульпторов.

Отметим, что автором памятника легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева является народный художник АР, скульптор Омар Эльдаров. Памятник отлит из бронзы, его высота составляет 2 метра - перед памятником установлено соответствующее информационное табло с надписями на азербайджанском и английском языках.