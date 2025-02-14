На судебном процессе раскрыты факты использования армянами наемников в ходе агрессивной войны

В ходе судебного процесса были раскрыты факты использования армянами наемников во время агрессивной войны.

Как передает Trend, во время оглашения в суде заключительной части обвинительного заключения государственный обвинитель Тарана Мамедова озвучила факты использования армянами наемников в ходе агрессивной войны.

Было отмечено, что в рамках подготовки к агрессивной войне террористическая организация «VoMa», созданная Вартановым Владимиром (Вовой) Левановичем, а также граждане армянского происхождения из Франции, Ливана, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации и других стран, члены различных террористических организаций снабжались оружием и боеприпасами на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, проводилась незаконная вооруженная военная подготовка.