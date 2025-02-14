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На избирательных участках, где были выявлены нарушения закона, результаты голосования аннулированы

First News Media19:15 - Сегодня
На избирательных участках, где были выявлены нарушения закона, результаты голосования аннулированы

В результате расследований, проведенных Центральной избирательной комиссией, на избирательном участке номер 9 Ясамальского первого избирательного округа номер 15, избирательном участке номер 8 Ясамальского третьего избирательного округа номер 17, избирательном участке номер 29 Насими-Сабаильского избирательного округа номер 23, избирательном участке номер 62 Лерик-Астаринского избирательного округа номер 80, избирательном участке номер 11 Имишлинского избирательного округа номер 81, избирательном участке номер 30 Агджабединского избирательного округа номер 86 результаты голосования были аннулированы из-за нарушений закона, не позволяющих определить волю избирателей на участках.

Решение об этом было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), посвященном общим итогам муниципальных выборов.

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