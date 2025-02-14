Продолжился судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в тяжких преступлениях - ФОТО

14 февраля продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, прошедшем в расположенном в Бакинском судебном комплексе Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства – руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

В начале заседания адвокаты обвиняемых Араика Арутюняна и Эрика Газаряна просили суд создать условия для конфиденциальной встречи.

Суд удовлетворил ходатайство и объявил перерыв для конфиденциальной встречи.

После перерыва судебный процесс продолжился объявлением прокурорами, защищающими государственное обвинение, резолютивной части обвинительного акта по уголовному делу.

На этом судебном заседании были объявлены эпизоды обвинительного акта по фактам уничтожения азербайджанского населения и терроризма в результате агрессивной войны, развязанной государством Армения и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, его вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований.

Сначала государственный обвинитель Вусал Абдуллаев на основании обвинительного акта отметил эпизоды по уголовным фактам, совершенным на территории Азербайджана после подписания трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, в том числе проведение Вооруженными силами Азербайджанской Республики неизбежных антитеррористических операций локального характера с целью очистки суверенных территорий Азербайджанской Республики от террористов и восстановления государственного суверенитета без обстрела гражданских лиц и гражданских объектов в ответ на начатое 19 сентября 2023 года преступной организацией очередного наступления с применением артиллерийских установок, минометов и другого оружия.

Так, с утренних часов 19 сентября 2023 года освобожденные от оккупации территории, на которых проводились масштабные восстановительно-созидательные работы, в том числе город Шуша, с трех направлений подверглись обстрелу из различного вида минометов, пушек и артиллерийских установок. Один из выпущенных в этот день снарядов около 16:00 упал и разорвался на территории города Шуша рядом со специалистом юридического лица публичного права «Государственный заповедник города Шуша» Фархадовым Видади Айдын оглу, в результате чего было совершено умышленное убийство последнего.

Кроме того, 19 сентября 2023 года около 03:45 сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Гулиев Фархад Гусейнага оглу и водитель Садыхов Самир Сабирович при проведении ремонтных работ на территории дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша с помощью техники, предназначенной для прокладки дорог, подорвались на одной из противотанковых мин, в результате чего было совершено умышленное убийство.

В тот же день сотрудники Полка полиции быстрого реагирования Министерства внутренних дел, получившие сообщение о подрыве на мине сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и отбывшие на место происшествия, подорвались на одной из других очередных противотанковых мин на расстоянии 100 метров от места первого взрыва на той же дороге, в результате чего водитель автомобиля, сотрудники полиции данного полка Джамалзаде Асим Князь оглу, Заманов Хазар Азер оглу, Махмудов Сеймур Эльсевер оглу и Ширинов Рамиль Ариф оглу получили увечья, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью и были умышленно убиты на месте происшествия.

Отмечено, что в результате антитеррористических операций локального характера в течение менее, чем 24 часов, 20 сентября 2023 года суверенные территории Азербайджанской Республики – город Ханкенди, Шушинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Агдамский, Кяльбаджарский, Тертерский районы были полностью освобождены от оккупации, при этом было совершено умышленное убийство 205 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 1004 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени.

В результате антитеррористических операций локального характера Арутюнян Араик Владимири (Владимирович) был обезврежен и задержан 3 октября 2023 года в индивидуальном жилом доме в городе Ханкенди, где проживал, во время обыска, проведенного на приусадебном участке его дома, были обнаружены и изъяты автоматы марки АК-74, 5 тыс. 25 патронов, другое оружие и боеприпасы.

В тот же день на территории города Ханкенди был обезврежен и задержан Саакян Бако Сааки, во время обыска, проведенного в его индивидуальном жилом доме были обнаружены и изъяты 14 корпусов осколочной ручной гранаты «Ф-1», пригодные к применению 2 тыс. 611 патронов, другое оружие и боеприпасы.

В тот же день на территории города Ханкенди был обезврежен и задержан Ишханян Давит Рубени, во время обыска, проведенного в гостинице на территории города Ханкенди, которой он незаконно владел, были обнаружены и изъяты 481 патрон, предназначенные для использования в автоматах АК-74, АКС-74, АКС-74У, и других конструкций, 4 магазина, являющихся комплектующими данного автоматического оружия.

Манукян Давит Азати был задержан 27 сентября 2023 года на Лачинском погранично-пропускном пункте Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, в ходе обыска, проведенного по месту его проживания, были обнаружены и изъяты 3 магазина, являющихся комплектующими автоматов марки АК-74, пистолет модели CZ 75 Compact, другое оружие и боеприпасы.

Бабаян Давит Клими был обезврежен и задержан 28 сентября 2023 года на территории города Ханкенди, Мнацаканян Лева Генрихи - 29 сентября 2023 года на Лачинском погранично-пропускном пункте Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, Гукасян Аркадий Аршавири – 3 октября 2023 года на территории города Ханкенди.

Кроме того, Пашаян Меликсет Владимири, Мартиросян Гарик Григорий, Степанян Гурген Гомероси и Аллахвердиян Давит Нельсони были обезврежены и задержаны 20 сентября 2023 года на территории села Дагдаган Ходжалинского района, Бабаян Мадат Аракели - 20 сентября 2023 года на территории села Гозлукерпю Агдеринского района, Балаян Левон Ромики - 20 сентября 2023 года недалеко от территории города Шуша, Бегларян Василий Ивани - 26 сентября 2023 года на территории Кяльбаджарского района, Газарян Эрик Роберти - 27 сентября 2023 года на территории села Гасанриз Агдеринского района, у них были обнаружены и изъяты большое количество оружия, его комплектующие и боеприпасы, в том числе противопехотные мины.

Продолжая оглашение резолютивной части обвинительного акта, государственный обвинитель Фуад Мусаев перечислил факты насильственных похищений, взятия в плен и заложники, подвергая пыткам в период агрессивной войны.

Было подчеркнуто, что в 1988-2023 годах в Карабахском регионе Азербайджана и прилегающих районах было использовано более ста различных методов пыток, в том числе 122 из 1284 мирных гражданских лиц, 48 из 414 военнослужащих, взятых в плен, в целом, 170 из 1698 пленных и заложников были подвергнуты пыткам в местах их содержания, умышленно убиты путем бесчеловечного обращения, а остальные 1528 человек были освобождены в результате мер, принятых Азербайджанским государством посредством международных организаций, а также в обмен на материальные средства, выделенные по личной инициативе и связям родственников военнопленных и заложников.

Затем государственный обвинитель Тарана Мамедова объявила факты использования наемников в ходе агрессивной войны.

Было отмечено, что в целях подготовки к агрессивной войне террористическая организация VoМа, созданная Вартановым Владимиром (Вовой) Левановичем, а также граждане армянского происхождения Франции, Ливана, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации и других стран, члены различных террористических организаций были обеспечены оружием и боеприпасами на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, для них были проведены незаконные вооруженные военные учения.

Кроме того, более 2000 граждан зарубежных стран, в том числе члены террористической организации АSALA, террористических организаций PKK-PYD-YPG, группы Zouaves Paris (ZVP) Французской Республики, партии «Дашнакцутюн», военной группировки «Черная пантера» и других организаций, использовали оккупированный Лачинский коридор с территории Республики Армения для организации участия более опытных бойцов в агрессивной войне против Азербайджана. Было обеспечено их прибытие в города Ханкенди и Шуша, а также Кяльбаджар, Ходжавенд и другие населенные пункты для участия в военных действиях против Азербайджана.

После этого начальник управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов объявил факты минирования территорий, продолжения агрессии посредством минирования и разрыва мин в ходе агрессивной войны и сообщил, что более 1,1 млн гектаров оккупированных суверенных территорий Азербайджанской Республики были загрязнены более чем 1 миллионом противотанковых и противопехотных мин, а также другими неразорвавшимися боеприпасами.

После этого помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли перечислил факты незаконного расселения гражданских лиц армянского происхождения на оккупированных территориях как продолжение агрессивной войны, а также причинения ущерба экономике Азербайджанской Республики в результате агрессивной войны и финансирования терроризма на оккупированных территориях.

Было подчеркнуто, что в период с мая 1994 года по сентябрь 2020 года на территории городов Шуша, Ханкенди, а также Ходжалинского, Агдеринского, Ходжавендского, Губадлинского, Агдамского, Кяльбаджарского и Зангиланского районов были целенаправленно и систематически переселены из Республики Армения, Сирийской Арабской Республики, Ливанской Республики, Республики Ирак и других стран более 23 тыс. гражданских лиц армянского происхождения, а также членов террористической организации ASALA и их семей, тем самым был изменен этнический состав, незаконно и необоснованно увеличивалась численность армянского населения, для формирования на оккупированных территориях большинства армянского населения.

В то же время было отмечено, что за счет незаконной экономической деятельности, осуществленной в 1992-2023 годах, в том числе доходов, полученных в результате незаконной эксплуатации ресурсов, принадлежащих Азербайджанской Республике, в области сельского хозяйства, добычи минерального сырья, производства энергии (гидроэлектроэнергии), розничной торговли, объема оборота общественного питания, промышленной продукции и других сфер деятельности, а также незаконной деятельности компании Frank Müller Group, незаконной деятельности по производству икры и незаконной деятельности, осуществляемой закрытым акционерным обществом «Арцахбанк» в общей сложности на финансирование терроризма были потрачены незаконные доходы, полученные от причинения материального ущерба по финансовым операциям, на сумму более 20,9 млрд манатов.

Старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев огласил преступные факты причинения ущерба экологии Азербайджанской Республики в период агрессивной войны.

Сообщалось, что в результате агрессивной войны, развязанной против Азербайджанской Республики в период с конца 1980-х годов по 20 сентября 2023 года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики путем уничтожения деревьев, кустарников и другой зеленых насаждений, загрязнения водных источников, водохранилищ и водоемов, умышленного создания невозможных условий для использования водных ресурсов, а также уничтожения сельскохозяйственных угодий, был нанесен материальный ущерб экологии и природе Азербайджанской Республики на сумму более 13,4 млрд манатов.

С учетом большого объема обвинительного акта отмечено, что объявление обвинительного акта будет продолжено на очередном процессе.

Очередное заседание суда назначено на 18 февраля.

Напомним, что в отношении 15 человек – Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.