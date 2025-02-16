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Экономический форум в Тегеране может внести позитивный вклад в развитие отношений – замминистра

First News Media16:20 - Сегодня
Экономический форум в Тегеране может внести позитивный вклад в развитие отношений – замминистра

Экономический форум премьер-министров прикаспийских стран, который состоится 17-18 февраля в Тегеране, может способствовать укреплению экономических связей Ирана с четырьмя соседними государствами.

Как передает Trend, об этом заявил заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана, председатель Организации по развитию торговли Мохаммад Али Дехган Дехнави.

По его словам, прикаспийские страны имеют большой потенциал для сотрудничества в сферах охраны окружающей среды, предотвращения снижения уровня Каспийского моря, защиты рыбных запасов, освоения нефтегазовых ресурсов, развития морского судоходства и создания новых транспортных маршрутов.

Дехган Дехнави отметил, что двухдневный форум будет посвящен вопросам взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, таможенном регулировании и других ключевых направлениях.

Отметим, что 17-18 февраля в Тегеране состоится Экономический форум с участием глав правительств прикаспийских стран.

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