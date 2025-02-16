В Баку жильцов здания эвакуировали из-за пожара - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку жильцов 9-этажки эвакуировали из-за пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре в жилом здании на улице М.Хади в Хатаинском районе столицы, по вызову были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны.

В результате оперативных действий пожарных возгорание в техническом помещении на первом этаже девятиэтажного жилого дома было ликвидировано в короткие сроки. Площадь пожара составила 12 кв.м.

В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы. Квартиры были защищены от огня.