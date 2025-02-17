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В Азербайджане ужесточаются наказания за производство и продажу опасных продуктов питания

First News Media15:42 - Сегодня
В Азербайджане ужесточаются наказания за производство и продажу опасных продуктов питания

В Азербайджане лица, производящие, организующие продажу или хранящие опасные пищевые продукты с целью сбыта будут приговариваться к лишению свободы на срок до 10 лет.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправкам, преднамеренное производство, реализация или хранение с целью сбыта опасных для жизни и здоровья человека пищевых продуктов, если эти деяния совершены в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 10 тыс. до 15 тыс. манатов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без лишения, либо ограничением (или лишением) свободы на срок до одного года.

Согласно поправкам, те же действия:

- при повторном совершении;

- при совершении заранее организованной группой лиц;

- при совершении в крупном размере - наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и ограничением свободы на срок от 1 года до 3-х лет либо лишением свободы на срок от 1 года до 3-х лет.

Указанные деяния, если они повлекли по неосторожности причинение легкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 2-х до 4-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то они наказываются лишением свободы на срок от 4-х до 7-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, то они наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Источник: Report

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