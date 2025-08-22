Несоблюдение ПДД сделало трагедию неизбежной: дорожная полиция вновь обратилась к пешеходам - ВИДЕО

Несоблюдение правил дорожного движения в очередной раз привело к трагедии.

Безответственное поведение пешехода, пытавшегося перейти дорогу в неустановленном месте, и водителя, не соблюдавшего дистанцию, привели к гибели человека, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Каждый участник движения должен помнить, что, соблюдая правила, он обеспечивает не только свою безопасность, но и безопасность других людей. Пересечение пешеходами дороги только в установленных местах — по пешеходным, подземным и надземным переходам, и избрание водителями скоростного режима в соответствии с ситуацией на дороге, а также соблюдение ими безопасной дистанции – это требования закона, несоблюдение которых влечет за собой тяжелые последствия.

ГУГДП вновь напоминает, что переход пешеходами дороги на любом его участке представляет серьезную угрозу для жизни. Перед тем, как ступить на переход, необходимо оценить дорожную обстановку, учесть скорость приближающихся транспортных средств и их способность к торможению. Попытка резко или неожиданно перейти дорогу представляет собой серьёзный риск как для пешеходов, так и для водителей.

Переходя дорогу, необходимо полностью сосредоточиться на дороге. Не следует в этот момент пользоваться мобильным телефоном, наушниками и другими отвлекающими устройствами. Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, следует это делать только после убеждения в том, что водитель заметил пешехода и может остановиться.