Губернатор Астраханской области обсудил сотрудничество с послом Азербайджана

Губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин встретился с Послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым, чтобы обсудить план мероприятий по соглашению о сотрудничестве.

В числе приоритетов — развитие торговли. За полгода объём поставок между регионами вырос на 5%.

Астраханская область экспортирует овощи и мукомольную продукцию, импортируя сезонные овощи и фрукты. Основная цель — увеличение торговли через улучшение транспортной инфраструктуры.

Источник: «Астрахань 24»