В Отдельной общевойсковой армии проведены учебные сборы с военнообязанными - ВИДЕО

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Отдельной общевойсковой армии были проведены очередные учебные сборы с участием группы военнообязанных, призванных из запаса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, после прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

С военнообязанными были проведены просветительские беседы, до их сведения были донесены правила безопасности и важная информация о защите государственной тайны.

Отметим, что в целях повышения боевой подготовки военнообязанных, совершенствования их знаний, навыков и практических умений на сборах запланировано выполнение различных задач.