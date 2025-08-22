С 2025-2026 учебного года в общеобразовательных учреждениях, независимо от языка обучения, предмет "История Азербайджана" в VI классах будет преподаваться на азербайджанском языке.

Это отражено в утвержденном учебном плане общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год.

Напомним, что в прошлом учебном году это требование распространялось только на учащихся V классов.

Таким образом, с этого года "История Азербайджана" в V и VI классах будет преподаваться на государственном языке.