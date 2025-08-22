Первый жилой комплекс Кяльбаджара сдан в пользование жителей - ФОТО

В первом жилом комплексе города Кяльбаджар для жителей созданы все необходимые условия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом стало известно в ходе медиатура в Кяльбаджар.

Отмечалось, что квартиры в жилом комплексе, построенном в современном стиле и в соответствии с высокими стандартами, обеспечены всеми необходимыми услугами. Во дворах жилых зданий созданы и обустроены различные пространства для полноценного отдыха и досуга жителей.

Отметим, что 21 августа Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных и многоэтажных домах на территории 1-го жилого комплекса города Кяльбаджар, встретились с переселившимися сюда жителями.