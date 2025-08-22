Предотвращено распространение огня на красильном заводе в поселке Ашагы Гюздек - ОБНОВЛЕНО
На место пожара в поселке Ашагы Гюздек привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, благодаря оперативному вмешательству пожарных подразделений удалось предотвратить распространение огня.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
11:22
В поселке Ашагы Гюздяк Абшеронского района вспыхнул пожар на заводе по производству краски.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что на территорию привлечены силы Государственной противопожарной службы, продолжаются мероприятия по тушению огня.
Пресс-служба Министерства внутренних дел со свой стороны сообщила, что на месте работают сотрудники полиции и дорожного патруля, обеспечивая безопасность и принимая необходимые меры.