Наблюдательный совет «Азербайджанских авиалиний» сформирован заново

В Наблюдательном Совете ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) произошли изменения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в AZAL.

Членами Наблюдательного совета AZAL назначены: исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев, его заместитель Вугар Мирзазаде и главный финансовый администратор холдинга Тайлан Текели.

Председателем совета остается министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.