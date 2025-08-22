Наблюдательный совет «Азербайджанских авиалиний» сформирован заново
В Наблюдательном Совете ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) произошли изменения.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в AZAL.
Членами Наблюдательного совета AZAL назначены: исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев, его заместитель Вугар Мирзазаде и главный финансовый администратор холдинга Тайлан Текели.
Председателем совета остается министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
