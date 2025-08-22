Новый рекорд в переработке местной пшеницы: «Agro Dairy» укрепляет лидерство в сфере продовольственной безопасности - ФОТО

Компания «Agro Dairy», один из ведущих игроков аграрного сектора, вносящих значительный вклад в стратегию продовольственной безопасности Азербайджана, добилась очередного успеха.

Входящее в структуру группы предприятие «ATS Mill», специализирующееся на производстве высококачественной муки, в текущем году переработало 55 тысяч тонн местной продовольственной пшеницы, установив рекордный показатель. Такой существенный рост по сравнению с предыдущими годами свидетельствует об успешном продолжении деятельности, ориентированной на обеспечение внутреннего спроса за счет локального производства в русле государственной политики.

Особую роль в этом достижении сыграли реализуемая в стране политика субсидирования и программа продовольственной пшеницы, которые стали мощным стимулом для развития зернового сектора, ускорили темпы роста и значительно расширили производственные возможности отечественных мельниц. «ATS Mill», хорошо известное потребителям под брендами муки «Абшерон» и «Джануб», эффективно использует предоставленные возможности, осуществляя очистку, помол и фасовку зерна с применением современных технологий и передовых методов.

Так, если в 2022 году предприятие переработало 17 тысяч тонн местной пшеницы, в 2023 году — 18 тысяч тонн, то в текущем году этот показатель достиг 55 тысяч тонн и стал самым высоким за всю историю компании.

В предстоящем сезоне 2025–2026 годов планируется переработать свыше 70 тысяч тонн местной пшеницы, что станет новым этапом в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Генеральный директор группы «Agro Dairy» Ниязи Амирбеков отметил: «Государственные программы, особенно программа продовольственной пшеницы, целевые субсидии, гарантированные механизмы закупок и планомерная работа создают прочную основу для долгосрочного развития отрасли. В достижении высоких результатов ключевую роль играют внедрение инновационных технологий, государственные механизмы поддержки, рациональное использование ресурсов и укрепление внутреннего потенциала предприятия».

Привлекая в оборот тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель и внедряя инновационные системы земледелия и современную сельскохозяйственную технику, группа «Agro Dairy» охватывает все этапы «цепочки ценностей» — oт поля до стола, внося весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности и устойчивое развитие сельского хозяйства.

