Министр обороны Израиля обещает открыть перед ХАМАС «врата ада»

«Врата ада» откроются для палестинского движения ХАМАС в Газе и будут открыты до тех пор, пока радикалы не согласятся на условия Израиля и не освободят всех заложников.

С таким предупреждением выступил глава израильского министерства обороны Исраэль Кац.

«Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе [и будут открыты] до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение», - написал он в X, комментируя решение властей еврейского государства утвердить армейские планы по разгрому радикального движения в Газе.

«Если они [ХАМАС] не согласятся, Газа - столица ХАМАС - станет Рафахом и Бейт-Хануном (города, где уже проводили операции израильские военные – ред.)», - добавил Кац.

Министр обороны также заявил, что израильские власти утвердили план Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по действиям против ХАМАС в Газе.

Источник: ТАСС