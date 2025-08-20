Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Гянджа - ФОТО

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Гянджа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства и первая леди посетили установленный в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о ходе строительных работ, проводимых в городе.

Было отмечено, что в рамках подготовки к III Играм стран СНГ в Гяндже мобилизованы все соответствующие ведомства, ведутся широкомасштабные работы по благоустройству, ремонту, восстановлению и строительству.

Исполнительная власть города Гянджа и Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана к настоящему времени обновили асфальтовое покрытие и провели капитальный ремонт более 120 улиц.

Реконструкция также охватила несколько городских парков. Наряду со всем этим, был выполнен ряд работ по освещению улиц, созданию новых зеленых насаждений в различных частях города.

ООО «Бакинская служба благоустройства» выполнило ремонт фасадов 637 жилых и нежилых зданий в городе, обновило кровли 1159 зданий и системы освещения на 49 улицах и проспектах, фасадное освещение по 62 адресам, отремонтировало и отреставрировало 24 фонтана, восстановило пешеходные дорожки площадью 27 тысяч квадратных метров.