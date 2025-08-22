Офис президента Украины реформируют, привлекая на работу военнослужащих с боевым опытом

Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение о реформировании Офиса президента (ОП) путем активного привлечения к работе в структуре военнослужащих с подтвержденным боевым опытом или ветеранов боевых действий, сообщил руководитель офиса Андрей Ермак.

«Сегодня я предложил президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения.

Владимир Зеленский поддержал эту идею», - написал он в Telegram в пятницу.

«Не все из них кадровые военные, немало добровольцев ушли из цивилки. Некоторые работали в успешных компаниях (...) Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине», - отметил Ермак.

«Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, которые прошли войну. Они не ищут оправданий, они ищут решения как достичь результата. Пример рядом. Мой заместитель, полковник Павел Палиса, ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой «Холодный Яр». На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это означает оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем», - рассказал Ермак.

