NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане

Четыре компании, входящие в состав NEQSOL Holding, были включены в список 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2024 году.

Указанный список был опубликован Государственной налоговой службой Азербайджанской Республики.

В 2024 году компании, входящие в состав NEQSOL Holding, осуществили налоговые выплаты в Азербайджане на общую сумму 171,1 млн манатов. Таким образом, NEQSOL Holding стал одним из крупнейших налогоплательщиков в государственный бюджет страны.

В число крупнейших налогоплательщиков в составе холдинга входят Norm, Bakcell, Azerconnect Group, Nobel Energy Group (Global Energy Solutions и др.) и другие компании.

Помимо крупных налоговых выплат, NEQSOL Holding также вносит свой вклад в развитие экономики страны за счет устойчивых бизнес-стратегий, долгосрочных инвестиций, создания рабочих мест и социальных инициатив, направленных на благополучие общества. Достигнутые успехи в этих направлениях еще раз подчеркивают приверженность NEQSOL Holding принципам прозрачности, экономического развития и корпоративной социальной ответственности.

NEQSOL Holding – это международная Группа компаний, осуществляющая деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии. Холдинг уделяет особое внимание развитию своего бизнеса в Азербайджане. В будущем, расширяя свою деятельность, NEQSOL Holding продолжит вносить вклад в экономическое и социальное развитие Азербайджана.

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