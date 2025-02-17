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При поддержке Банка ABB бизнес-лидеры тюркских государств собрались в Баку

First News Media12:01 - Сегодня
При поддержке Банка ABB бизнес-лидеры тюркских государств собрались в Баку

В Баку впервые прошла встреча бизнес-лидеров «Тюркского инвестиционного фонда и Союза торгово-промышленных палат тюркских государств (TCCI)».

Мероприятие было организовано Конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана при поддержке Банка ABB. Его цель - информирование предпринимателей о деятельности Тюркского инвестиционного фонда и оказание им поддержки в использовании возможностей фонда.

На встрече обсуждались инвестиционные перспективы в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, технологии, сельское хозяйство, логистика, туризм и другие. Также были заслушаны презентации о возможностях ведения бизнеса и инвестирования в странах, входящих в Союз торгово-промышленных палат тюркских государств. Кроме того, была предоставлена информация о деятельности Совета женщин-предпринимателей.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между Тюркским инвестиционным фондом и Союзом торгово-промышленных палат тюркских государств. Документ предусматривает перспективы дальнейшего сотрудничества.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев, президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев, руководители торгово-промышленных палат стран – членов TCCI, а также чрезвычайные и полномочные послы этих государств в Азербайджане.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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