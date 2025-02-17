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Опубликован список 100 компаний, уплативших наибольшие налоги в Азербайджане в 2024 году- ФОТО

Феликс Вишневецкий12:40 - Сегодня
Опубликован список 100 компаний, уплативших наибольшие налоги в Азербайджане в 2024 году- ФОТО

Реформы, направленные на повышение прозрачности, налоговой дисциплины и социальной ответственности со стороны налоговых органов, способствуют увеличению взаимного доверия между государственным и частным секторами.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, в котором подчеркивается, что подобные шаги повышают уровень добровольного выполнения налоговых обязательств среди предпринимателей, ускоряют переход к новой фазе развития бизнес-среды.

Государственная налоговая служба опубликовала названия компаний-налогоплательщиков, которые внесли наибольшие налоговые платежи в 2024 и согласились на публичное представление этой информации – с подробным списком из 100 компаний, который возглавляет ПО Азнефть Госнефтекомпании Азербайджана, можно ознакомиться ниже.

«Государственная налоговая служба при Министерстве экономики объявила список 100 компаний, которые уплатили наибольшие налоги в 2024 году. Хотя публикация этой информации основана на принципе добровольности, оглашение такого списка является похвальным с точки зрения повышения прозрачности и является положительным моментом. Следует отметить, что подобная практика применяется в большинстве стран. В ряде государств это имеет императивный характер», - отмечает в социальной сети Facebook член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

В.Байрамов подчеркивает, что публикация подобного списка также была важна для определения того, какие компании более прозрачны, а также для выявления их вклада в экономику страны: «В большинстве развитых стран это также оказывает влияние на поведение потребителей: потребители предпочитают более прозрачные компании. Когда будет опубликован следующий список Государственной налоговой службы, было бы целесообразно сгруппировать данные не по общим показателям, а по категориям «ненефтяные» и «негосударственные». Поскольку эти понятия используются при налоговых льготах, важно учитывать эти критерии при составлении списка».

«С другой стороны, было бы целесообразно подготовить аналогичные списки для налогоплательщиков через Государственный фонд социальной защиты и Государственный таможенный комитет. Публикация списка из 100 ведущих компаний по платежам в Государственный фонд социальной защиты могла бы показать, какие компании вносят наибольший вклад в социальное обеспечение. Объявление списка из 100 крупнейших плательщиков через Государственный таможенный комитет важно для усиления прозрачности в этой сфере», - подытоживает Вугар Байрамов, отмечая, что публикация таких списков будет стимулировать налогоплательщиков работать более прозрачно и снизит случаи уклонения от налогов.

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