Определились азербайджанские гимнасты, которые представят Азербайджан на Кубке мира

Стали известны имена азербайджанских спортсменов, которые примут участие в Кубке мира по спортивной гимнастике в немецком городе Котбус.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации гимнастики Азербайджана, на соревнованиях страну представят Расул Ахмедзаде, Никита Симонов, Иван Тихонов, Мурад Агарзаев, Назенин Теймурова и Дениз Алиева.

Гимнасты отправятся на турнир под руководством тренеров Эльдара Сафарова, Руслана Иргашева и Ольги Баркаловой.

Кубок мира пройдет с 20 по 23 февраля.