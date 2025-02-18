В Азербайджане задержан мужчина, публиковавший оскорбительные видеоролики, используя фото разных женщин

В Масаллы задержан мужчина, распространявший оскорбительные видеоролики с использованием фотографий женщин.

По информации Qafqazinfo, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан 25-летний житель Масаллы Г. Пашалы.

Он управлял в TikTok пятью фейковыми профилями и публиковал нецензурные, оскорбительные видео с использованием фотографий женщин, которые он взял с реальных профилей.

После того как несколько женщин обратились в полицию с жалобами на действия Пашалы, было начато расследование. Было установлено, что поддельные страницы в социальной сети управлялись из Масаллы, и 16 февраля подозреваемый был задержан сотрудниками местного управления полиции.

Во время допроса Пашалы признался, что использовал фотографии примерно 100 женщин для создания своих видеороликов.

За нарушающие права и достоинство женщин действия суд приговорил его к 20 суткам ареста.