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Азербайджан ужесточает контроль за безопасностью авиаперевозок: штрафы вырастут в десятки раз

First News Media13:00 - Сегодня
Азербайджан ужесточает контроль за безопасностью авиаперевозок: штрафы вырастут в десятки раз

В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил перевозки авиационным транспортом опасных грузов, оружия и боеприпасов.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, в случае нарушения условий перевозки опасные грузы, оружие и боеприпасы могут быть конфискованы, физические лица будут оштрафованы на сумму 250 манатов, а должностные лица - от 500 до 1500 манатов.

Согласно действующему законодательству за нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов воздушным транспортом с конфискацией или без, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 манатов, должностные лица - от 100 до 150 манатов.

Изменениями также устанавливаются штрафы за перевозку экологически опасных веществ.

Согласно проекту, за перевозку авиатранспортом радиоактивных отходов, пригодного к повторному использованию отработанного ядерного топлива, токсичных и других опасных отходов согласно установленному законодательством перечню, других радиоактивных веществ и ядерных материалов, непригодных к повторному использованию нетоксичных отходов, а также веществ, использование и технология повторного использования которых создает экологическую опасность, физические лица будут оштрафованы на 4000 манатов, должностные лица - на 8000 манатов, юридические лица - на 15 тыс. манатов.

За привлечение к перевозке опасных грузов воздушным путем персонала, не имеющего соответствующей подготовки, предлагается применять штраф к физическим лицам в размере 1500 манатов, к должностным лицам - 3000 манатов, к юридическим лицам - 10 тыс. манатов.

В предлагаемых изменениях предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил поведения на воздушном судне. Так, за невыполнение законных распоряжений капитана воздушного судна (командира экипажа или другого члена экипажа от его имени), направленных на поддержание дисциплины на воздушном судне, а также обеспечение безопасности воздушного судна, находящихся на его борту лиц и имущества, за нарушение специальных правил использования компьютеров, фото- и видеосъемки, электрических (электромагнитных) средств связи на воздушном судне штрафы повышаются от 100 до 500 манатов.

За повреждение или выведение из строя устройств, установленных для обнаружения дыма на борту воздушного судна, а также других устройств, обеспечивающих безопасность, штрафы увеличиваются от 200 до 500 манатов.

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