Президент Сирии Ахмад аш-Шараа совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 12 июля 2025 года, Президент Ахмад аль-Шараа вылетел в Азербайджанскую Республику с рабочим визитом, сообщает агентство Sana.

Ожидается, что визит главы государства укрепит двусторонние отношения между двумя странами и откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях.

В ходе своего пребывания в Баку, Президент аль-Шараа проведет ряд встреч на высоком уровне с азербайджанским руководством.

В повестке дня переговоров – вопросы региональной безопасности, экономического партнерства, культурного обмена, а также другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес.