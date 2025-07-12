В парламенте Турции будет создана комиссия для решения вопросов урегулирования с РПК

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в парламенте республики будет сформирована комиссия для обсуждения правовых аспектов урегулирования проблемы с Рабочей партией Курдистана (РПК).

«В качестве первого шага мы создадим комиссию в Великом национальном собрании (парламенте - прим. ТАСС) Турции и начнем обсуждение правовых требований этого процесса. Надеюсь, мы будем и далее продвигать этот процесс совместно силами нашей Партии справедливости и развития, нашего соратника по альянсу Партией националистического движения и делегацией от [прокурдской] партии DEM. Вчера они уже проводили встречу со спикером парламента», - заявил Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития.

Источник: ТАСС