В Сумгайыте зять убил 55-летнего тестя: прокуратура раскрыла детали

Прокуратура города Сумгайыт распространила заявление в связи с убийством жителя Сиязаньского района Арифа Багиева, 1970 года рождения.

Как сообщили 1news.az в ведомстве, информация об инциденте поступила в ночь на 12 июля около 03:00.

В качестве подозреваемого задержан зять погибшего — Нурулла Марданов, 1998 года рождения.

По предварительным данным, между ним и тестем произошел конфликт, в ходе которого Марданов нанес Арифу Багиеву ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.

Как сообщил ранее Report, инцидент произошел во 2-м микрорайоне Сумгайыта. Как отмечается, до совершения убийства подозреваемый также причинил телесные повреждения своей супруге — дочери погибшего.

Житель Сиязаньского района Ариф Багиев прибыл в Сумгайыт, чтобы урегулировать семейный спор между дочерью и зятем, однако встреча завершилась трагедией.

В отношении Нуруллы Марданова возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство).

Следствие продолжается.