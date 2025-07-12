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В Сумгайыте зять убил 55-летнего тестя: прокуратура раскрыла детали

First News Media12:00 - Сегодня
В Сумгайыте зять убил 55-летнего тестя: прокуратура раскрыла детали

Прокуратура города Сумгайыт распространила заявление в связи с убийством жителя Сиязаньского района Арифа Багиева, 1970 года рождения.

Как сообщили 1news.az в ведомстве, информация об инциденте поступила в ночь на 12 июля около 03:00.

В качестве подозреваемого задержан зять погибшего — Нурулла Марданов, 1998 года рождения.

По предварительным данным, между ним и тестем произошел конфликт, в ходе которого Марданов нанес Арифу Багиеву ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.

Как сообщил ранее Report, инцидент произошел во 2-м микрорайоне Сумгайыта. Как отмечается, до совершения убийства подозреваемый также причинил телесные повреждения своей супруге — дочери погибшего.

Житель Сиязаньского района Ариф Багиев прибыл в Сумгайыт, чтобы урегулировать семейный спор между дочерью и зятем, однако встреча завершилась трагедией.

В отношении Нуруллы Марданова возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство).

Следствие продолжается.

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