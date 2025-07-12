Ярдымлы стал лидером по количеству заключенных браков на тысячу жителей в прошлом году

Ярдымлинский район Азербайджана стал лидером по количеству заключенных браков на тысячу жителей в прошлом году.

Как сообщает Report, в 2024 году по всему Азербайджану было официально зарегистрировано 49 508 браков. Из этого числа 11 638 браков пришлось на столицу Баку, а 2 247 — на Нахчыванскую Автономную Республику.

В Абшерон-Хызынском экономическом районе зарегистрировано 2 716 браков, в Горно-Ширванском — 1 785, в Гянджа-Дашкесанском — 2 632, в Карабахском — 4 136, в Газах-Товузском — 3 379, в Губа-Хачмазском — 2 693, в Лянкяран-Астаринском — 4 801, в Центрально-Аранском — 3 571, в Миль-Муганском — 2 848, в Шеки-Загатальском — 2 851, в Восточно-Зангезурском — 1 746, в Ширван-Сальянском — 2 465.

Среди районов Баку наибольшее число браков на 1 000 жителей зафиксировано в Гарадагском и Ясамальском районах (6,5), а наименьшее — в Пираллахинском районе (3,8).

Что касается регионов страны, то здесь лидером стал Ярдымлинский район с показателем 6,9 браков на 1 000 жителей. Самый низкий показатель зарегистрирован в Абшеронском районе — всего 2,5 брака на 1 000 жителей.