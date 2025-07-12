 Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа

First News Media12:40 - Сегодня
Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа

Житель американского города Сан-Антонио задержан за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсети Facebook на фоне пятничной поездки главы Белого дома в Техас, сообщил офис прокурора Западного округа Техаса в пятницу.

Трамп в пятницу посетил Техас, где в результате наводнений погибли по меньшей мере 119 человек и более 160 числятся пропавшими без вести.

«Мужчина из Сан-Антонио был задержан в четверг вечером по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США»,- говорится в пресс-релизе на сайте офиса прокурора.

Как отмечается, 52-летний американец Роберт Эррера в четверг прокомментировал публикацию в соцсетях о предстоящей в пятницу поездке Трампа в Техас словами «я не промахнусь», приложив к ним фотографию главы Белого дома в день покушения на него 13 июля 2024 года. К другому комментарию в соцсети он прикрепил фото штурмовой винтовки и заряженных магазинов.

Согласно пресс-релизу, мужчина был задержан в тот же день. В случае признания его виновным ему грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из пунктов обвинения.

В данный момент Секретная служба США, ФБР и полиция Сан-Антонио ведут расследование дела.

Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
240

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сирии на переходный ...

Мнение

Российские медиа как инструмент внешнего влияния: комментарий члена Совета по ...

Политика

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в ...

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с жаркой погодой

В мире

В Казахстане уволили 16 чиновников за ставки в букмекерских конторах

В парламенте Турции будет создана комиссия для решения вопросов урегулирования с РПК

Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа

Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

В ходе рейда в Балашихе российские силовики проверили более 500 мигрантов

Пашинян настаивает: Армении необходима новая Конституция

Названа предварительная причина самоубийства экс-главы Минтранса РФ - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане женщина скончалась после инъекции

Последние новости

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сирии на переходный период в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 14:17

Российские медиа как инструмент внешнего влияния: комментарий члена Совета по прессе Азербайджана

Сегодня, 14:15

В азербайджанской армии состоялась церемония выпуска курсов по различным иностранным языкам - ФОТО

Сегодня, 14:05

Посольство Азербайджана во Франции совместно с Baku Network организовало выставку в память о погибших журналистах - ФОТО

Сегодня, 13:50

Зарубежные путешественники пронаблюдают за процессом разминирования в Джебраиле - ФОТО

Сегодня, 13:40

В Казахстане уволили 16 чиновников за ставки в букмекерских конторах

Сегодня, 13:25

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 13:15

МЧС обратилось к населению в связи с жаркой погодой

Сегодня, 13:00

В парламенте Турции будет создана комиссия для решения вопросов урегулирования с РПК

Сегодня, 12:55

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 12:45

Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа

Сегодня, 12:40

В столице проведены очередные масштабные работы по санитарной чистоте - ФОТО

Сегодня, 12:30

Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов

Сегодня, 12:20

Эрдоган: со сдачи оружия боевиками РПК в Турции открылась новая страница истории

Сегодня, 12:10

В Сумгайыте зять убил 55-летнего тестя: прокуратура раскрыла детали

Сегодня, 12:00

Совет по прессе Азербайджана: Россия все активнее использует СМИ как инструмент внешнеполитического воздействия

Сегодня, 11:55

В Москве кроссовер въехал в пешеходов, есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере транспорта

Сегодня, 11:40

Ярдымлы стал лидером по количеству заключенных браков на тысячу жителей в прошлом году

Сегодня, 11:35

Принцу Джорджу с 12 лет запретят поездки с семьей в целях безопасности

Сегодня, 11:20
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45