Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа

Житель американского города Сан-Антонио задержан за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсети Facebook на фоне пятничной поездки главы Белого дома в Техас, сообщил офис прокурора Западного округа Техаса в пятницу.

Трамп в пятницу посетил Техас, где в результате наводнений погибли по меньшей мере 119 человек и более 160 числятся пропавшими без вести.

«Мужчина из Сан-Антонио был задержан в четверг вечером по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США»,- говорится в пресс-релизе на сайте офиса прокурора.

Как отмечается, 52-летний американец Роберт Эррера в четверг прокомментировал публикацию в соцсетях о предстоящей в пятницу поездке Трампа в Техас словами «я не промахнусь», приложив к ним фотографию главы Белого дома в день покушения на него 13 июля 2024 года. К другому комментарию в соцсети он прикрепил фото штурмовой винтовки и заряженных магазинов.

Согласно пресс-релизу, мужчина был задержан в тот же день. В случае признания его виновным ему грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из пунктов обвинения.

В данный момент Секретная служба США, ФБР и полиция Сан-Антонио ведут расследование дела.

Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

Источник: РИА Новости