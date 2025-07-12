Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО

12 июля Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.