Принцу Джорджу с 12 лет запретят поездки с семьей в целях безопасности

Старший сын принца Уильяма - принц Джордж - по достижении 12 лет не сможет путешествовать вместе с отцом и остальными членами семьи из-за сложившейся королевской традиции.

Об этом пишет британское издание LADbible.

«Как только второму человеку в очереди на престол исполняется 12 лет, при выполнении любых королевских обязанностей он должен путешествовать отдельно от нынешнего наследника»,- говорится в статье.

Это гарантирует, что в случае трагического происшествия с одним из наследников, другой будет в безопасности.

Автор публикации отмечает, что из-за этой королевской традиции принц Джордж, возможно, совсем не рад своему 12-летию, которое наступит 22 июля.

Дело в том, что мальчик очень любит путешествовать с отцом, проводить с ним время на спортивных мероприятиях.

«Он также не сможет путешествовать вместе со своими младшим братом и сестрой Луи и Шарлоттой, из-за чего семейные игры в «Уно» станут немного сложнее»,- отмечается в статье.

Принц Джордж Уэльский - первый внук короля Карла III и принцессы Дианы, первенец принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин.

Издание напоминает, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, а сестра принца Филиппа, принцесса Сесилия, - в 1937 году. Кроме того, дядя королевы Елизаветы II, принц Георг, погиб в авиакатастрофе в 1942 году, как и ее двоюродный брат принц Уильям Глостерский в 1972 году.

Источник: РГ